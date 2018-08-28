لجنة أوبك تقدّر الالتزام بالتخفيضات عند 109 % في يوليو

المصدر: ■ دبي - رويترز

قال مصدران مطلعان، أمس الاثنين، إن لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين خلصت إلى أن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا إنتاجهم في يوليو بما يزيد تسعة بالمئة على التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقهم.

يأتي ذلك بالمقارنة مع نسبة امتثال بلغت 120 بالمئة في يونيو، و147 بالمئة في مايو، ما يعني أن المشاركين يزيدون إنتاجهم باطراد.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت مع المنتجين الآخرين، ومن بينهم روسيا، يومي 22 و23 يونيو، على العودة للالتزام بنسبة 100 بالمئة بالتخفيضات المتفق عليها، البالغة 1.8 مليون برميل يومياً، وهو الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في يناير2017.

وعكف المنتجون لأشهر على خفض الإنتاج أكثر من الكميات المتفق عليها، بمساعدة انخفاض الإنتاج في دول مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا.

تضم اللجنة، التي عقدت مؤتمراً بالهاتف يوم الاثنين، ممثلين من السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وفنزويلا وسلطنة عمان.