«فارماكس» يبدأ إنتاجه في مجمّع دبي للعلوم

المصدر: Ⅶدبي - البيان

بدأت «فارماكس للأدوية»، الشركة الدولية لتصنيع الأدوية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مرحلة الإنتاج في منشأتها المتطورة بمجمّع دبي للعلوم.

ويعتبر هذا المصنع المبني خصيصاً بتكلفة 125 مليون درهم، أول منشأة تصنيع متطورة يتم افتتاحها في مجمّع دبي للعلوم خلال العقد الأخير، مع أحدث التجهيزات التقنية الأوروبية التي تراعي المعايير التنظيمية العالمية الصارمة.

وتتخطى القدرة الإنتاجية للمصنع حالياً 200 مليون حبة دواء بمختلف أشكالها، وسيزداد هذا الرقم إلى أكثر من 800 مليون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وحصلت المنشأة على شهادة اعتماد ممارسات التصنيع الجيد في مارس 2018، وتوفر أدوية بعلامات تجارية رائدة لتتحول إلى بدائل ميسورة التكلفة عن الأدوية ذات العلامات التجارية المرموقة.

قال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030: «يشكل بدء شركة فارماكس بعمليات الإنتاج في مجمع دبي للعلوم إنجازاً بارزاً، فهي أول شركة من شركاء الأعمال لدينا تؤسس منشأة تصنيع تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030 الرامية إلى خفض اعتماد الدولة على الواردات من المنتجات الدوائية. وإننا سعداء جداً بالترحيب بفريق الإنتاج لدى فارماكس في مجمع أعمالنا الحيوي».

ويعمل في المصنع حالياً 40 موظفاً، وتخطط «فارماكس» لإضافة أكثر من 15 موظفاً آخرين خلال الأشهر المقبلة. ومع تركيزها على توظيف الكوادر الفنية ذات الكفاءة العالية، تستعد «فارماكس للأدوية» لاستقطاب وتوظيف المتخصصين ذوي الكفاءة من السوق العالمية.

وبدأ بناء المصنع في سبتمبر 2015 مشروعاً مشتركاً بين شركة الاتحاد للأدوية، الموزع الرائد للأدوية في الإمارات، واثنتين من أكبر شركات تصنيع الأدوية في المغرب، هما «كوبر فارما»، و«بوتو للأدوية».

ويمتلك مادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة «فارماكس»، خبرة تزيد على 30 عاماً من العمل في مجال الصناعات الدوائية الدولية، كما عمل في كل من كندا والهند والشرق الأوسط. وبمناسبة افتتاح المصنع، قال تانا: «إنه الوقت الأمثل لانطلاق شركة «فارماكس للأدوية» في المنطقة». تسلط خطة دبي 2021 الضوء على تصنيع الأدوية باعتباره قطاعاً رئيساً للتنمية، وتحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المزيد من الأدوية عالية النوعية.

وحصلت أعمال «فارماكس» هنا على دعم إيجابي كبير من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئات الصحة المحلية.