5.143 مليارات يورو نمو مبيعات «هنكل» في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة هنكل ومقرها الإقليمي دبي أداءً جيداً في الربع الثاني من العام الحالي بفعل النمو القوي في مبيعاتها الداخلية، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية الكبيرة للعملات وارتفاع أسعار المواد. وارتفعت المبيعات الربعية إلى مستوى غير مسبوق، كما تعزز هامش الأرباح التشغيلية إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وسجلت المبيعات في الربع الثاني من العام 2018 مستوى مرتفعاً وغير مسبوق على الإطلاق، حيث وصلت إلى 5.143 مليارات يورو، نمواً اسمياً بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت المبيعات الداخلية، باستثناء تأثيرات العملات وعمليات الاستحواذ وسحب الاستثمارات، نمواً قوياً بنسبة 3.5%، فيما وصلت المساهمة المتأتية من عمليات الاستحواذ وسحب الاستثمارات إلى 3.5%. وأدى ذلك إلى نمو بنسبة 7%. وكان لتأثيرات العملات أثر سلبي بنسبة -6.1% على المبيعات.

وقال هانس فان بايلين الرئيس التنفيذي لشركة هنكل «واجهنا في الربع الثاني، كما كان الحال في الربع الأول، أوضاعاً معاكسة مردها ارتفاع أسعار العملات والمواد، حيث أثرت العملات بشكل سلبي على مبيعاتنا المعلنة بنسبة 6.1% أي بواقع 310 ملايين يورو. و حققنا أرباحاً تشغيلية قوية بنسبة 7.7% لكل سهم مميز».