تعاون بين «الرقابة المالية بدبي» و«ديلويت» لتدريب الكوادر المواطنة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

وقع جهاز الرقابة المالية بدبي مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع «ديلويت آند توش الشرق الأوسط»، لتدريب عدد من الكوادر المواطنة العاملين بالجهاز بهدف تطوير كفاءتهم في مجال التدقيق.

وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر جهاز الرقابة المالية، حيث وقع بالنيابة عن مدير عام الجهاز عبدالله غباش، ماجد الأنصاري مدير إدارة الشؤون العقارية والمنشآت التجارية ممثلاً عن الجهاز، وهيرفيه بالانتين، رئيس مجلس إدارة «ديلويت آند توش الشرق الأوسط» والشريك المسؤول عن ديلويت في دبي.

وأكدّ ماجد الأنصاري مدير إدارة الشؤون العقارية والمنشآت التجارية حرص الجهاز على توطيد العلاقات المهنية من خلال الشراكات الاستراتيجية البناءة التي تُرسخ مبادئ وأسس التدقيق والرقابة المالية بأفضل المعايير وأعلى المستويات.

وأضافت فاطمة المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية: إن برنامج تدريب كادر الجهاز المواطن ورفع كفاءته بالتعاون مع شركة ديلويت يعتبر من أهم البرامج التي أولى الجهاز اهتماماً خاصا بها واعتمدها ضمن خطط التدريب الجاري تنفيذها لعام 2018، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في العنصر البشري وتركيزه لتأهيل القيادة الشبابية المستقبلية من خلال بناء قاعدة قوية الأساس تكون أهم معاييرها الكفاءة المهنية.

وأشار هيرفيه بالانتين، رئيس مجلس إدارة ديلويت الشرق الأوسط والشريك المسؤول عن ديلويت في دبي، إلى أن هذا البرنامج سوف يدعم استراتيجية ورؤية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص ويسهم كذلك في تعزيز مهارات مواطني الدولة العاملين في وظائف التدقيق لدى جهاز الرقابة المالية.