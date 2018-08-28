«جاقار تجاري» تعزز نمو أعمالها بالمنطقة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «جاقار تجاري»، أكبر شركة مستقلة لإدارة الإنفاق في العالم، عن تعيين حسام رفعت مدير الإدارة الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، الذي ستتمحور مهامه حول تعزيز نمو أعمال الشركة، والتركيز على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتماشى مع التحولات الجذرية التي شهدتها «جاقار تجاري» منذ العام الماضي، عقب استحواذ «جاقار» على «برافوسوليشن»، ما أدى حالياً للشركة بتقديم خدماتها لنحو 1900 عميل حول العالم، وتحقيق أرقام قياسية خلال الربع الأول للعام الجاري.

ويحظى رفعت بخبرة تزيد عن 25 عاماً، شملت تكوين وتطوير فرق عمل متعددة الوظائف تركز على تعزيز نتائج المبيعات والتسويق والعمليات التشغيلية. وسيقود رفعت عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط، بالتوازي مع مساعي الشركة المستمرة لتحسين أعمالها وسلاسل التوريد في المنطقة بما يحقق وفورات ملموسة لعملائها.

وقال عبدالله علي الجناحي، رئيس مجلس إدارة «تجاري»: «ينضم حسام إلينا في وقت نعمل فيه على توسيع وتعزيز عروض منتجاتنا من حلول «التوريد للتسديد». وسوف يلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة نمو الشركة في منطقة الشرق الأوسط، بما ينسجم مع خطط النمو الإقليمية الطموحة للشركة، ونثق بأن «حسام» سيطلق العنان لتحديث آليات العمل بما يكفل القيمة الحقيقية لاستثمارات عملائنا في مجال تكنولوجيا المشتريات».

من جانبه، قال رفعت: «إن منطقة الشرق الأوسط إحدى مناطق النمو الرئيسة لشركة «جاقار تجاري»، وأتطلع قدماً للعمل والتعاون مع الفريق لنرتقي بالشركة معاً لتحقيق نجاح مشهود.