«خور دبي» يستعد لتسليم أول الوحدات السكنية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يستعد «خور دبي»، الوجهة الممتدة على مساحة ستة كيلومترات مربعة بضعف مساحة «وسط مدينة دبي» تقريباً، لاستقبال أول السكان خلال الربع الأول من العام المقبل. ومع البدء بوضع اللمسات الأخيرة، بدأت تتضح بالفعل ملامح أول المجمعات السكنية في أجواء تحاكي طابع الريفيرا الفرنسية في «منطقة الجزيرة».

وتمثل «منطقة الجزيرة» ثمرة تخطيط دقيق من قبل نخبة من ألمع المهندسين المعماريين وفناني تصميم المساحات في العالم، لتكون وجهة فريدة من نوعها تقدم لأكثر من 33500 شخص فرصة الإقامة بجوار الواجهة المائية في أجواء الجزر الساحرة. وتمتاز «منطقة الجزيرة» بإطلالاتها الساحرة على الأفق العمراني لمدينة دبي، والمناظر الخلابة لخور دبي ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تشكل موطناً لغابات المانجروف والعديد من فصائل الطيور المهاجرة مثل النحام الوردي، علاوةً على موقعها الحيوي في قلب المدينة على بعد 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي و«برج خليفة».

باقة متنوعة

وتحتضن «منطقة الجزيرة» مرسى «كريك مارينا» الذي تنبض أرجاؤه بالحيوية مع باقة متنوعة من مرافق التجزئة والمطاعم والوجهات الترفيهية. وبالإضافة إلى المرافق الخاصة برسو المراكب، بما في ذلك نادي اليخوت العصري، يمكن للزوار التنزه في ممرات المشاة ذات التصاميم المميزة التي تحفل بالتركيبات الفنية. كما ستضم «منطقة الجزيرة» عدداً من أجمل الحدائق في المدينة والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية ذات المستوى العالمي، مما سيرسخ مكانتها كخيار أول للاستمتاع بأرقى أساليب الحياة العصرية بجوار الواجهة المائية.

وتبرز القيمة الكبيرة التي توفرها الوحدات السكنية في «منطقة الجزيرة» للسكان والمستثمرين بفضل قربها من «برج خور دبي» الذي سيرسم ملامح جديدة للأفق العمراني في الدولة. وعلى مسافة قريبة، سيتم تطوير «دبي سكوير»، الوجهة العصرية الجديدة التي تمهد لعصر جديد في قطاع تجارة التجزئة والترفيه.

وسيجري تسليم أول الوحدات السكنية في «منطقة الجزيرة» ضمن مجمع «دبي كريك رزيدنسز» المؤلف من ستة أبراج تضم 872 منزلاً فقط والذي كان أول المجمعات التي يتم إطلاقها في «خور دبي»، وتتجسد فيه الأجواء الحيوية للعيش في مدن الموانئ وبجوار المرسى. ويقع المجمع بين نادي اليخوت وأحواض السباحة والمرسى العالمي والبوليفارد. ويطل «دبي كريك رزيدنسز» على «خور دبي» من جهة، و«وسط مدينة دبي» من الجهة الأخرى، مقابل الخور. وتم فعلياً الانتهاء من تنفيذ 90 % من الأعمال الإنشائية في المشروع استعداداً لتسليمه خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.

جدول زمني

وسيحظى أكثر من 4000 شخص بفرصة استثنائية بأن يكونوا أول من ينتقل إلى هذه الوجهة الجديدة. ويستمر العمل في المرحلة الراهنة على استكمال مرافق البنى التحتية الداعمة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم إنشاء الطريق الواصلة من رأس الخور فعلياً.

وسترتبط «منطقة الجزيرة» بالبر عبر ما لا يقل عن ثلاثة جسور لضمان توفير أكبر قدر من التسهيلات للسكان والزوار. وبما يثري خيارات الحياة العصرية، سيحتضن مرسى «كريك مارينا» فندق «فيدا هاربر بوينت» العصري المؤلف من 286 غرفة والذي يمتاز بأجواء فنادق مدن المرافئ كما هو الحال في سنغافورة وشنغهاي. ومن المقرر افتتاح الفندق خلال العام المقبل أيضاً.

وجهة سكنية

ويستمر العمل أيضاً على الوجهات السكنية الأخرى في «منطقة الجزيرة» وفق الخطة الزمنية المحددة، بما في ذلك «كريك سايد 18» الذي يضم 500 شقة سكنية، والمقرر الانتهاء من بنائه خلال النصف الأول من 2020، حيث تم الانتهاء من 40 بالمئة من الأعمال الإنشائية الخاصة به. أما «هاربر فيوز»، الذي يضم 762 شقة، فسيتم تسليمه إلى المالكين في النصف الأول من 2020، مع الانتهاء حالياً من تنفيذ 20 بالمئة من أعماله الإنشائية.

وهناك أيضاً مجمع «كريك هورايزون» الذي تم بناء 20 بالمئة منه، ويحتضن 556 شقة من المقرر تسليمها إلى المالكين في منتصف 2020، بالإضافة إلى مجمع «ذي كوف» منخفض الارتفاع والمطل على الواجهة المائية مع 276 شقة فقط سيتم تسليمها خلال النصف الأول من 2020.

استجابة قوية

وتتضمن قائمة الوجهات السكنية المقبلة في «منطقة الجزيرة» والتي تم إطلاقها وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين كلاً من: «كريك جيت» (490 شقة)؛ «كريك رايز» (543 شقة)، و«هاربور جيت» (505 شقة). ويستمر العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في هذه المجمعات أيضاً مع استكمال 15 بالمئة منها وتحقيق إنجازات متواصلة على هذا الصعيد تمهيداً لتسليمها في 2020.

وسيضم «خور دبي» العديد من الفنادق العالمية والحدائق الخضراء والوجهات الثقافية والقنوات المائية وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية بالإضافة إلى خدمات الحافلات العامة إضافة إلى خطين واصلين بمحطات «مترو دبي».