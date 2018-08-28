جزيرة «لبنان» ضمن «جزر العالم» مطروحة للبيع مقابل 80 مليون درهم

المصدر: دبي- سيد صالح

تتولى حالياً شركة «آلسوب أند آلسوب للوساطة العقارية» عملية طرح جزيرة «لبنان» ضمن «جزر العالم» في دبي للبيع، بحسب ما نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس نقلاً عن مجلة «اريبيان بيزينيس».

وأفادت الوكالة أن سعر بيع الجزيرة يبلغ 22 مليون دولار «80 مليون درهم»، وأنه يجوز للمشتري استخدامها لأغراض الترفيه الخاصة أو للأغراض التجارية. وتقع جزيرة «لبنان» على بعد أربعة أميال من ساحل دبي، وتضم نادياً شاطئياً خاصاً، ومطعماً يتسع لعدد 80 شخصاً، ومنطقة حمامات سباحة تستوعب 250 شخصاً. وقال لويس آلسوب، الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بالبيع: «نشهد إقبالاً واسع النطاق من جانب الأفراد المتطلعين إلى إدارة النادي الشاطئي الخاص، وأيضاً الأشخاص فائقي الثراء الذين يفكرون في شراء الجزيرة لبناء منزل ضخم أو قصر عليها».