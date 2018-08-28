سوق السيارات استوعب «المضافة» مع نمو تدريجي للمبيعات

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

قال عرفان تانسل الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، إن سوق السيارات في الدولة لم يتأثر بشكل سلبي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من مطلع العام الجاري.

وأضاف تانسل في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن السوق شهد حالة من الترقب الممزوج بالحذر من قبل العملاء في بداية تطبيق الضريبة، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسب الشراء خلال أول شهر بعد التطبيق، ولكن سُرعان ما عادت معدلات البيع والشراء إلى ما كانت عليه.

وتابع تانسل: يعتبر قانون ضريبة القيمة المضافة مثله كباقي القوانين الأخرى التي تصب في مصلحة السوق والعملاء، فضلاً عن أن نسبة الضريبة المطبقة في الإمارات تعد الأقل من بين 150 دولة حول العالم.

نمو تدريجي

وذكر أن قطاع السيارات يشهد نمواً تدريجياً بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي لم يؤثر بشكل سلبي على عمليات الشراء والبيع في السوق، ومن المؤكد أن كل هذه العوامل والمبادرات المبتكرة ستعزز من المكانة الريادية التي تحظى بها الدولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستحوذ على المرتبة الثانية من حيث عدد السيارات على الطرق في دول الخليج، كما من المتوقع نمو طفيف في حجم مبيعات السيارات في الدولة خلال السنة المقبلة.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات المركبات الجديدة في الإمارات مع نهاية العام الجاري إلى نحو 259 ألف مركبة بنمو 4% مقارنة بالعام 2017 الذي سجل مبيعات وصلت إلى248.8 ألف مركبة بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» المتخصصة في دراسات الأسواق.

وتعد الإمارات ثاني أكبر سوق للسيارات الجديدة، بعد السعودية، وتشهد بشكل مستمر نمواً في مبيعات المركبات، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة التي تدعم ملكية السيارات.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، أن تواصل محفظة الشركة تحقيق نمو ملحوظ خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع التشريعات والسياسات التي انتهجتها الحكومة أخيراً، الأمر الذي سينعكس على تدفق المزيد من الاستثمارات في سوق السيارات بالدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة من التسهيلات التي تتضمن تسجيل السيارات وتعزيز سبل الشراكة بين الوكلاء والمتعاملين وشركات التأمين العاملة في قطاع السيارات.

حصة سوقية

وأوضح عرفان تانسل أن سوق السيارات أبوظبي سجل خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً ثابتاً ومستقراً، الأمر الذي انعكس على مبيعات الشركة، كما زادت حصتنا السوقية على الرغم من وجود العديد من التحديات.

وتابع: أيضاً شهد النصف الأول من العام الجاري نمواً في نسبة المبيعات مقارنةً بالسنوات الماضية، خصوصاً خلال شهر رمضان، والذي تم إطلاق فيه العديد من العروض، حيث بلغت الزيادة في حجم المبيعات خلال شهر رمضان نحو 40%، الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي نطمح إليها.

وأشار عرفان إلى قيام الشركة بإطلاق العديد من العروض على العديد من العلامات التجارية التي لديها وكالة حصرية مثل «نيسان» و«رينو» و«إنفينيتي» وذلك خلال موسم الصيف الحالي، وتمثلت العروض في شراء السيارات بأقساط شهرية منخفضة إلى جانب التأمين وخدمات الصيانة مجاناً، فضلاً عن تقديم خصومات نقدية على سيارات أخرى.

إصدارات حديثة

وحول نية الشركة لطرح إصدارات حديثة للسيارات خلال الفترة القادمة، قال عرفان تانسل: «قُمنا بالإعلان عن طرح العديد من الإصدارات الحديثة للعلامات التجارية «إنفينيتي» و«رينو» و«نيسان»، حيث طرحنا سيارة «رينو زوي» طويلة المدى الجديدة في أبوظبي والعين، والذي يعتبر إطلاقها إحدى الخطوات العامة تجاه تعزيز الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة أبوظبي للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها السيارات.

وتابع: كما طرحنا الطراز المحدود من سيارة «إنفينيتي QX70»، والذي يُعد إضافة جديدة في خط إنتاج السيارات «الكروس أوفر»، حيث يتميز بنظام الدفع بكامل العجلات والتصميم المبتكر للهيكل الخارجي، والمقصورة الداخلية المتطورة، وهناك نية لدينا لإطلاق العديد من الإصدارات الجديدة، والتي سيتم كشف النقاب عنها قريباً مثل سيارة إنفينيتي «QX30»، والتحديث الحصري لسيارة «نيسان باترول تيتانيوم»، وسيارة «نيسان باث فايندر ميدنايت».

تبني الابتكار

أكد عرفان تانسل الرئيس التنفيذي للمسعود للسيارات، حرص الشركة لتعزيز حضورها في السوق، مع مواصلة تبني مفاهيم الابتكار والإبداع، الأمر الذي ينعكس على طريقة تقديم خدماتنا للعملاء وتجاوز توقعاتهم وفقاً لأعلى معايير الجودة، تماشياً مع رؤية الحكومة لإسعاد المتعاملين.