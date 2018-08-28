24.89 ألف شقة فندقية في دبي بنمو 3.5 %

المصدر: Ⅶدبي - لؤي عبدالله

ارتفع عدد الشقق الفندقية في دبي بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 24.89 ألف شقة فندقية ضمن 195 منشأة للشقق الفندقية مقارنة مع 24.05 ألف شقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وتوزعت الشقق الفندقية بين 10 آلاف شقة فندقية فاخرة ضمن 65 منشأة و14.89 ألف شقة فندقية متوسطة المستوى ضمن 130 منشأة. وأظهرت البيانات، أن الشقق الفندقية المتوسطة نجحت في تحقيق أعلى نسبة إشغال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفئات الفندقية الأخرى، والتي وصلت إلى 81% في حين متوسط نسب الإشغال في الشقق الفندقية الفاخرة وصل إلى 79%.

ويرجع الأداء المتميز للشقق الفندقية في دبي إلى تدفق العائلات المحلية والخليجية، حيث تعتبر الشقق مطلب العائلات الأول؛ نتيجة مقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الأفراد.