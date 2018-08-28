330 مليار درهم مشاريع البنية التحتية العقد المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق وسيد صالح

توقعت مؤسسة «بيزنيس مونيتور انترناشيونال ريسيرش» البريطانية «بي إم آي» أن يصل حجم مشاريع البنية التحتية في الإمارات إلى 330.25 مليار درهم عام 2026، بما يمثل 13.8% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات في 2026. مشيرة إلى أن الإمارات احتلت المركز الــ 20 عالمياً في سوق الإنشاءات في عام 2017.



واعتمدت دراسة حديثة للمؤسسة في تصنيفها لأسواق الإنشاءات حول العالم على القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في كل دولة بالمليار دولار. وتصدرت الصين القائمة على هذه الدراسة، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني. وحلت اليابان ثالثة، والهند رابعة، فيما كان المركز الخامس من نصيب ألمانيا. كما توقعت الدراسة أن تتقدم دولة الإمارات مركزاً على تصنيف أسواق الإنشاءات العالمية في عام 2027، لتحتل المركز الــ 19. وأفادت المؤسسة بأن التدفقات الاستثمارية الكبيرة على قطاعات النقل والطاقة والسياحة في دبي وأبوظبي سوف تدفع النمو في الإمارات خلال العقد المقبل.



وأشارت في تقريرها إلى أن إعطاء الإمارات الأولوية لمشاريع البنية التحتية كجزء من جهود التنويع الاقتصادي والمشاريع المتوقعة بقيمة تزيد على 300 مليار، يجعل من الإمارات نقطة مضيئة في المنطقة من حيث حجم وقيمة المشاريع. مؤكدة أن هناك فرص متاحة أمام الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار، في المشاريع المختلفة.