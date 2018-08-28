دبي مؤهلة لصدارة عالمية في الطاقة الشمسية

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

أصبحت دبي مؤهلة لصدارة عالمية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة، حيث تحاول الإمارة التقليل من استهلاك الطاقة الكهربية عن طريق إدارة التوزيع الذكي للاستهلاك والتوليد. وفق ما ذكره تقرير حديث لمؤسسة «فيتش سوليوشنز للأبحاث».

وتوقع التقرير أن يكون نمو طاقة توليد الكهرباء الشمسية من المكونات المهمة الرئيسة في توليد الكهرباء في دبي والإمارات خلال العقد المقبل. وسوف يسهم الدفع من جانب دبي في هذا الاتجاه في تحقيق هذا الهدف، حيث تسعى دبي إلى ترسيخ مكانتها كمدينة ذكية من أجل الحد من استهلاك الطاقة الكهربية وتخفيض الانبعاث الكربوني من قطاع الطاقة التي تعتمد إلى حد كبير على الغاز الطبيعي في الوقت الحالي.

وقال التقرير، إن المؤسسة البحثية تعتبر الإمارات منذ فترة لاعباً عالمياً في توليد الطاقة الشمسية خاصة من حيث استخدام التقنيات الحديثة من أجل تخفيض التكلفة.

وخص التقرير بالذكر مبادرة دبي لإنشاء ألواح طاقة شمسية فوق أسطح المنازل ومبادرة شمس دبي الذكية، وجهود دبي من أجل أن تكون أذكى مدن العالم.