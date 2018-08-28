طيران الإمارات: 28 رحلة إلى الرياض أسبوعياً

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدماتها إلى الرياض بإضافة رحلة يومية رابعة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، وبذلك يصل عدد رحلات الناقلة إلى عاصمة المملكة العربية السعودية إلى 28 رحلة في الأسبوع.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: «يشهد الطلب على السفر بين الرياض ودبي نمواً متواصلاً، ما جعل زيادة عدد رحلاتنا خطوة طبيعية تؤكد التزامنا تجاه عملائنا، حيث ستوفر الرحلة اليومية الرابعة لرجال الأعمال والعائلات مزيداً من المرونة للسفر بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وسوف تعمل الرحلة اليومية الرابعة بين دبي والرياض بطائرات البوينج 777-300ER بتوزيع الدرجات الثلاث. وسوف تغادر الرحلة «ئي كيه 813» مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 3:00 عصراً، وتصل إلى الرياض في الساعة 3:50 عصراً. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 814» من مطار الملك خالد الدولي في الساعة 5:50 مساء لتصل إلى دبي في الساعة 8:40 مساء. كما يعد توقيت وصول وإقلاع الرحلة اليومية الجديدة ملائماً للعملاء، حيث ستوفر أمامهم خيارات للسفر في مختلف الأوقات طوال اليوم.

وكان تقرير دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «سياحة دبي»، قد أظهر أن عدد المواطنين السعوديين الذين يزورون دبي في نمو مستمر، حيث وصل خلال العام 2017 إلى 1.5 مليون زائر. وتواصل دبي اجتذاب الزوار السعوديين، حيث توفر لهم خيارات واسعة من الفنادق والأنشطة الترفيهية التي تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة ومختلف الميزانيات. ونظراً لكونها مركزاً تجارياً رئيساً، فقد أصبحت دبي منطلقاً لرجال الأعمال السعوديين إلى أسواق ناشئة واستثمارات في المنطقة. كما تعد السعودية أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تقدر قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2017 بنحو 88 مليار درهم (24 مليار دولار أميركي) حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستمتع الركاب في الدرجات الثلاث بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 3500 قناة تعرض خيارات ترفيهية واسعة تتضمن أفلاماً وبرامج تلفزيونية وكتباً مسموعة وموسيقى من مختلف مناطق العالم، منها 330 قناة باللغة العربية.

عروض سعرية

ومن جهة أخرى أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق عروض سعرية خاصة للمسافرين إلى إدنبره من دولة الإمارات، وذلك بمناسبة تدشين الخدمة الجديدة بين دبي والعاصمة الأسكتلندية اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. ويستفيد المسافرون في الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال من أسعار خاصة، وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 10 سبتمبر 2018 على أن يتم السفر بين أول أكتوبر و31 مايو 2019.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 2495 درهماً، أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 13165 درهماً.

وسوف تصبح إدنبره الوجهة الثانية لطيران الإمارات في أسكتلندا بعد غلاسكو والوجهة الثامنة للناقلة في المملكة المتحدة. وتشتهر إدنبره بتاريخها الغني ومعالمها الثقافية والمعمارية وطبيعتها الخلابة ومأكولاتها الشهية. وتعتبر المدينة، بأحيائها القديمة والجديدة المدرجة على لائحة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، ثاني أكثر المدن استقطاباً للسياح في المملكة المتحدة، كما أنها المدينة الأولى في العالم التي تم تسميتها مدينة اليونيسكو للأدب والثقافة، وقد منحها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي لقب مدينة الثقافة والإبداع الأفضل في أوروبا.

وستخدم طيران الإمارات إدنبره بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

الناقلة إلى العالمية في 3 عقود فقط

ذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأميركية إن شركة طيران الإمارات بنت نفسها لتصبح من أقوى الشركات العالمية في مجال الطيران في 3 عقود فقط. وأضافت أن الشركة تربط أنحاء العالم معا من خلال مركزها في دبي. وبالنسبة لأعمالها في الولايات المتحدة الأميركية فإن هذا يخدم المجال الأميركي عن طريق نقل الركاب بين أميركا وشبه القارة الهندية.

ونقلت الصحيفة عن ماتياس شميدت نائب أول رئيس طيران الإمارات لأميركا الشمالية أن العمل بين ولايات المتحدة وشبه القارة الهندية هو من أهم وأكبر أعمالنا في الطيران ونحن نركز كثيراً على هذا العمل. دبي- أشرف رفيق