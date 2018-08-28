«تعاونية الاتحاد» تبني مركزاً في «دبي للسيليكون» بقيمة 94 مليون درهم

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، عقد استثمار مع تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، لبناء مركز تجاري بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 94 مليوناً و442 ألف درهم، وذلك في إطار سعي التعاونية للتوسع والانتشار لتوفير خدمتها لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.

وقع الاتفاقية عن سلطة واحة دبي للسيليكون الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء، وعن تعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي للجمعية، بحضور المهندس معمر الكثيري نائب الرئيس التنفيذي - الشؤون الهندسية والمدينة الذكية في واحة دبي للسيليكون، والمهندسة مدية أحمد المري، مدير قطاع العقارات والمشاريع في تعاونية الاتحاد وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقد أكد الدكتور جمعة المطروشي حرص سلطة واحة دبي للسيليكون على جذب فرص استثمارية تسهم في توفير وتنويع الخدمات للقاطنين والعاملين، بما يدعم رؤية بناء مجمعات إبداعية متكاملة، موضحاً أن توقيع عقد استثمار مع تعاونية الاتحاد لإنشاء مركز تجاري سيشكل إضافة نوعية لقطاع تجارة التجزئة في واحة دبي للسيليكون الذي يجري العمل دائماً على تطويره من خلال رفده بالأسماء التجارية الرائدة محلياً وإقليمياً.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي: «تسعى تعاونية الاتحاد إلى البحث الدائم عن الفرص الاستثمارية سواء بشراء الأرض واستئجارها وذلك لغايات تحقيق هدف التوسع والانتشار لتوفير أفضل الخدمات وأرقى المنتجات بأسعار تنافسية لأفراد المجتمع إلى جانب تعظيم عوائد المساهمين».