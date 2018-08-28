مصرف الهلال يعلن عن تعيينات في الإدارة العليا

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلن مصرف الهلال عن نمو أقسامه الرئيسة بتعيين كل من ديفيد ويتكروفت كمدير مجموعة الخزينة المصرفية، وفاروق عبد الرحمن المرزوقي كعضو منتدب تنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية للشركات، وإيان هودجز كعضو منتدب تنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك بهدف تعزيز فريق قيادة المصرف وتنمية خططه المستقبلية. وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «يسرنا أن نرحب بديفيد وفاروق وإيان ضمن فريقنا الإداري، ونثق في أن خبرتهم الجماعية وقيمهم المهنية سوف تسهم في ترسيخ مكانة المصرف بين منافسيه، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. وبانضمام مواهب جديدة، فإننا نعزز قدرات فريقنا ونزيد من خبراتنا الواسعة في القطاع المالي، مما يمكّن مصرف الهلال من الاستمرار في التوسع».

ويمتلك ديفيد ويتكروفت خبرة تصل إلى 23 عاماً حول العالم في مجال الخزينة المصرفية حيث طور مهاراته فيها من خلال العمل في بنك أستراليا الوطني وبنك باركليز ومصرف إمبريال الكندي للتجارة. ويُعرف ويتكروفت بسجلٍ حافل في الإدارة من خلال تكوين فرق عمل ناجحة وعالية الأداء خلال مسيرته المهنية.

وكان فاروق المرزوقي رئيساً لمجموعة إدارة الائتمان والديون المتعثرة في نور بنك مع 17 سنة من الخبرة في بنك الخليج الأول (المعروف الآن باسم بنك أبوظبي الأول) حيث قاد فريقاً من المصرفيين بالإضافة إلى العمل على حسابات حكومية رئيسية. كما شغل المرزوقي منصب المدير العام لشركة وساطة مالية تابعة لبنك الخليج الأول.