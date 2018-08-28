دبي تستضيف «معرض المتاجر الذكية» 4 سبتمبر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستضيف دبي «معرض المتاجر الذكية»، في الفترة بين يومي 4-6 سبتمبر المقبل في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض». والمعرض يعد أحد المعارض التجارية المتخصصة بعرض أحدث التوجهات والتقنيات التي تسهم في بلورة ملامح مستقبل قطاع التجزئة. وسيسلط المعرض الضوء على 4 محاور رئيسة تشمل البناء والتشغيل والإدارة، إلى جانب جناح تأجير المساحات التجارية، ليشمل كل المجالات ذات الصلة بقطاع تجارة التجزئة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه سوق التجارة الإلكترونيّة نموها، لا يزال المستهلكون اليوم يحبذون زيارة المتاجر التقليدية على نحو منتظم، ما يحتّم على تجّار التجزئة إعادة التفكير بنموذج أعمالهم بغية مواصلة أحدث التوجهات في القطاع.

ووفقاً لأحدث تقارير «استطلاع آراء المستهلكين حول العالم» الصادرة عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، لا تزال هناك رغبة متنامية لدى المتسوقين لخوض تجربة زيارة المتاجر التقليدية، حيث نوّه 44% من المشاركين بالاستطلاع إلى قيامهم بالتسوق في المتاجر التقليدية على نحو أسبوعي. وأشارت الدراسة، التي تُعنى بتقييم السلوكيات والعادات والتوقعات الخاصة بالتسوق لدى أكثر من 22 ألف مستهلك في أكثر من 27 موقعاً حول العالم، إلى النمو المتواصل الذي شهدته النسبة المئوية للمتسوقين ممن يرتادون المتاجر التقليدية على نحو منتظم خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما يبرهن على إمكانية بقاء وازدهار المتاجر التقليدية في العصر الرقمي.