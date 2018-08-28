فعاليات العودة إلى المدارس في المول بالمركز التجاري العالمي أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي حملة «العودة إلى المدارس» والتي تشمل جمع وعرض الكتب وورش عمل وجلسات ثقافية وقراءات خاصة لتشجيع الجميع على مشاركة المعرفة والقراءة. بالإضافة إلى إطلاق مسابقة «أنفق واربح» للفوز بمبلغ 25,000 درهم موجهة لرسوم التعليم المدرسي.

وقال ياسر المرزوقي، مدير عام المركز التجاري العالمي أبوظبي تعليقاً على هذا الموضوع،: نحرص دائماً على تقديم تجربة فريدة للزوار المحليين، والتي لا تقتصر على إضفاء طابع مميز لأسلوب حياة السكان فحسب، بل إنها تضفي رونقاً خاصاً للحياة في وسط العاصمة أبوظبي. وذلك من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة منوعة تستقطب العديد من الزوار والشرائح المختلفة.