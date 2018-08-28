الإمارات من أفضل 5 مقاصد مفضلة لسكان المنطقة

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

جاءت الإمارات بين أفضل 5 مقاصد سياحية مفضلة للزيارة من جانب سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب أحدث تقارير موقع ويجو السياحي.

جاءت الإمارات في الترتيب الخامس من حيث المقاصد السياحية المفضلة للزيارة، بناء على الرحلات الجوية والبحث عن الفنادق عبر الإنترنت، وهو الترتيب الذي حافظت عليه الإمارات في التقارير الأربعة السابقة الربع سنوية.

جاءت مصر في المركز الأول والهند في الترتيب الثاني والسعودية في المركز الثالث (سياحة دينية) وتركيا في المركز الرابع، وإندونيسيا في الترتيب السادس، والأردن في المركز السابع، والفلبين في الترتيب الثامن، وباكستان التاسعة، بينما المغرب في المركز العاشر.