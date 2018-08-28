«بيت.كوم» يطلق ميزات تقنية لتعزيز التوظيف

المصدر: Ⅶدبي- البيان

قام بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بإطلاق مجموعة من الميّزات التقنية لتطوير عمليتي البحث عن عمل والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد أطلق هذا الموقع الذي يضم نصف القوى العاملة في المنطقة مؤخراً ميّزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها خصيصاً لمساعدة الكفاءات على إيجاد فرص العمل المناسبة بطريقة أكثر فعالية.

نظام متطوّر

أول هذه الميّزات الجديدة هو النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يقترح وظائف تناسب مؤهلات المهنيين، فنظراً لأن أكثر من 33,300,000 باحث عن عمل مسجّل حالياً على بيت.كوم ومئات آلاف الأشخاص يزورون الموقع للبحث ضمن أكثر من 15,000 وظيفة متاحة يومياً، من المهم جداً تقديم توصيات بالوظائف المناسبة لهم. في الواقع، إن نجاح عملية البحث عن عمل تعتمد على نسبة ملاءمة مؤهلات الشخص مع متطلبات الوظيفة، وهذا هو سبب إطلاق نظام يقترح توصيات بالوظائف المناسبة للسير الذاتية للباحثين عن عمل.

وهذه التكنولوجيا المتطوّرة لا تقدم فقط توصيات تستند إلى الكلمات المفتاحية الموجودة على السيرة الذاتية، بل إنها قادرة على تتبع أنشطة الباحث عن عمل وتقديم توصيات بناءً عليها. إذ يمكنها تتبع الوظائف التي بحث عنها الشخص واطلع عليها وتقدم إليها، ومن ثم اقتراح لائحة بفرص العمل المناسبة.

كما قام بيت.كوم بإضافة ميّزة جديدة لتوصيات الوظائف هذا الشهر، حيث تقوم هذه الميّزة تلقائياً بتحليل مؤهلات واهتمامات الشخص التي يمتلكها المهنيون العاملون في نفس مجاله، ومن ثم تقدم توصيات مناسبة له، فبهذه الطريقة سيتمكّن الباحث عن عمل من معرفة الوظائف التي بحث عنها هؤلاء المهنيون واطلعوا عليها وتقدموا إليها.

فعالية

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: «تعد التكنولوجيا محور اهتمام شركتنا، فنحن نسعى باستمرار لتوفير أكثر الأدوات فعالية والمعلومات التي تسهّل على كل من الباحثين عن عمل عملية العثور على وظائف وعلى الشركات مهمة إيجاد مرشحين لوظائفهم الشاغرة. ومع هذه الميّزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي نوفرّها على موقعنا، سندعم الباحثين عن عمل والشركات بشكل أكبر ونساعدهم على إيجاد ما يبحثون عنه. وكوننا نعمل مع أكثر من 33 مليون باحث عن عمل و4,000 شركة رائدة في المنطقة، فإننا نسعى باستمرار لتطوير مصادرنا بهدف تحسين سوق العمل في المنطقة وجعله أكثر فعالية. وهذا هو السبب الذي يدفعنا للاستثمار بشكل أكبر في الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة، حيث سنوفّر العديد من الأدوات التي ستسّهل أكثر عمليتي التوظيف والبحث عن عمل».

دقة أكبر

أما بالنسبة للشركات، قام بيت.كوم بإطلاق العديد من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل مهمة البحث عن المرشح المثالي. حيث تقدم الميّزة الجديدة التي تم إضافتها لأداة البحث عن السير الذاتية اقتراحات أكثر دقة تستند إلى عمليات البحث التي قام صاحب العمل بإجرائها. فمثلاً إن بحث صاحب العمل عن كلمة «مدير حسابات العملاء»، تقترح له أداة البحث عن السير الذاتية مسميات وظيفية مماثلة مثل «مدير مبيعات» أو «مدير علاقات العملاء».

كما تم إضافة ميزة أخرى لهذه الأداة تساعد أصحاب العمل عند البحث عن المرشحين بحسب اسم الجامعة أو اسم الشركة أو المسمى الوظيفي أو غيرها، فغالباً ما يواجه أصحاب العمل الذين يستخدمون معايير البحث هذه مشكلة اختلاف الأسماء كوجود أخطاء مطبعية أو مختصرات أو أسماء مستعارة، الأمر الذي يؤثر سلباً على نتائج البحث. فمن خلال هذه الميّزة المبتكرة، سيقوم النظام تلقائياً بجمع كافة السير الذاتية التي تناسب متطلبات صاحب العمل، بما في ذلك جميع المسميات المختلفة للكلمة التي يبحث عنها صاحب العمل.