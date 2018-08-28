«دو» تعيد خدمة المحمول في 20 دقيقة

المصدر: Ⅶدبي - وائل اللبابيدي

أكد عبد الواحد جمعة النائب التنفيذي للرئيس، للإعلام والاتصال المؤسسي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن الشركة قامت خلال وقت قياسي بإصلاح خلل طارئ فني تسبب في انقطاع خدمة الهاتف المتحرك عن بعض عملاء «دو» لفترة استمرت من 15 إلى 20 دقيقة فقط.

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن العطل الطارئ حدث خلال عملية تحديث أحد أنظمة الاتصال، والتي تتم بشكل دوري، وأن مركز شكاوى العملاء في «دو» لم يتلق أكثر من 90 مكالمة بخصوص انقطاع الخدمة عن الشبكة التي تضم أكثر من 8 ملايين خط في إشارة إلى محدودية الخلل، مؤكداً عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي بالكامل.