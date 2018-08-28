«إعمار الهند» تنجز 10 آلاف وحدة نهاية العام

المصدر: دبي - البيان

تنجز شركة إعمار الهند، التابعة لشركة إعمار العقارية، 10 آلاف وحدة عقارية بنهاية العام الجاري، وفق ما ذكرته تقارير صحفية هندية. وقالت وكالة الأنباء الهندية، إن شركة إعمار الهند العقارية أمّنت التمويل اللازم، وزادت من قوة العمل من أجل تنفيذ المشاريع التي خططت لها.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للشركة براشانت جوبتا قوله: نركز على الانتهاء من جميع المشاريع في الوقت الحالي وزدنا عدد العمالة في مواقعنا إلى 9 آلاف عامل مقابل 7 آلاف من قبل. وقال جوبتا: إن العقارات عمل معقد وهناك كثير من التحديات، وبالتالي نحاول إنشاء شركة قوية ونركز في الهند على سرعة الإنجاز وإرضاء العملاء كما تفعل «إعمار العقارية» في دبي.

وأنجزت «إعمار الهند» حتى الآن أكثر من 5 آلاف وحدة عقارية خلال العامين الماضيين.