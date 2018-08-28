مستثمرو «أبراج» يدّعون مديونيتها لهم بــ 300 مليون دولار على الأقل

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

أكد المستثمرون في الصندوق البالغ قيمته 1.6 مليار دولار، التابع لمجموعة «أبراج»، أن المجموعة مدينة لهم بمبلغ 300 مليون دولار على الأقل، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس نقلاً عن خطاب صادر من المستثمرين.

كما طالب المستثمرون في خطابهم بالتوقف عن سداد رسوم الإدارة إلى المجموعة بدعوى مخالفتها لواجبات الصندوق، الذين ضخوا فيه استثماراتهم، كما طالبوا أيضاً بتجريد «أبراج» من دورها كونها مديراً للصندوق.

وأخيراً، أفاد المستثمرون أنهم حالياً بصدد دراسة اللجوء إلى القضاء لاسترداد مديوناتهم من المجموعة، بدعوى أن شركتي «ديلويت» و«برايس وتر هاووس كوبرز»، وهما المصفيان المؤقتان المعينان من جانب المحكمة لتصفية «أبراج»، لم يحرزا تقدماً كافياً في مساعيهما لإيقاف نزيف خسائر المجموعة.