بنك صحار يُتم تسهيلات قرض مشترك بـ 250 مليون دولار

المصدر: مسقط - البيان

أتم بنك صحار تسهيلات قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار أميركي لمدة ثلاث سنوات في خطوةٍ لتوسيع نطاق حلول التمويل لفئتي العملاء الأفراد والشركات في سلطنة عُمان.

رفعت هذه التسهيلات جزءاً من استراتيجية نمو الأصول الشاملة للبنك التي ثبت نجاحها خلال عام 2018، حيث أظهرت نتائج النصف الأول للبنك من هذا العام نمواً ملحوظاً مقارنةً بالعام السابق. وقد جرى اكتتاب هذه التسهيلات وتمويلها مسبقاً من قبل بنك ABC وبنك الإمارات دبي الوطني قبل أن يتم ضمها في قرضٍ مشترك عامٍ يضم 11 مصرفاً من جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك صحار، أحمد المسلمي: تعزز التسهيلات المالية الجديدة السيولة طويلة الأجل لدى البنك، كما وتوسّع نطاق هيكله للمطلوبات وملف الاستحقاقات الخاص به.