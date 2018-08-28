أذربيجان تفتتح مكتباً تجارياً في دبي

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

تعتزم أذربيجان افتتاح مكتب تجاري لها في دبي قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لتصريحات صحفية للممثل التجاري لأذربيجان في دبي، إنلور علييف، نقلتها وكالة «بلومبيرغ» أمس.

وأكد ألييف في تصريحاته أن ثمة عملاً يجري على نطاق واسع حالياً من أجل مشروع جاد لافتتاح مكتب تجاري لأذربيجان في دبي.

وقال علييف: «نخطط بعد افتتاح المكتب للعمل في اتجاهين. الأول هو الترويج للبضائع في أسواق التجزئة. والثاني هو البحث عن مشترين بالجملة للمنتجات الأذربيجانية. وبالتوازي مع زيادة حجم المنتجات التي نصدرها إلى دولة الإمارات، نخطط لضمان استقرار هذه الصادرات. ويعد هذا التوجه من الأهمية بمكان، ذلك أن إمداد أسواق الإمارات».