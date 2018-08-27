طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى مدينة الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدماتها إلى الرياض بإضافة رحلة يومية رابعة اعتباراً من 1 سبتمبر 2018، وبذلك يصل عدد رحلات الناقلة إلى عاصمة المملكة العربية السعودية إلى 28 رحلة في الأسبوع.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: "يشهد الطلب على السفر بين الرياض ودبي نمواً متواصلاً، ما جعل زيادة عدد رحلاتنا خطوة طبيعية تؤكد التزامنا تجاه عملائنا، حيث ستوفر الرحلة اليومية الرابعة لرجال الأعمال والعائلات مزيداً من المرونة للسفر بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وسوف تعمل الرحلة اليومية الرابعة بين دبي والرياض بطائرات البوينج 777-300ER بتوزيع الدرجات الثلاث. وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 813" مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 3:00 عصراً، وتصل إلى الرياض في الساعة 3:50 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 814" من مطار الملك خالد الدولي في الساعة 5:50 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 8:40 مساءً. كما يعد توقيت وصول وإقلاع الرحلة اليومية الجديدة ملائماً للعملاء، حيث ستوفر أمامهم خيارات للسفر في مختلف الأوقات طوال اليوم.

وكان تقرير دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "سياحة دبي"، قد أظهر أن عدد المواطنين السعوديين الذين يزورون دبي في نمو مستمر، حيث وصل خلال العام 2017 إلى 1.5 مليون زائر. وتواصل دبي اجتذاب الزوار السعوديين، حيث توفر لهم خيارات واسعة من الفنادق والأنشطة الترفيهية التي تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة ومختلف الميزانيات. ونظراً لكونها مركزاً تجارياً رئيساً، فقد أصبحت دبي منطلقاً لرجال الأعمال السعوديين إلى أسواق ناشئة واستثمارات في المنطقة. كما تعد السعودية أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تقدر قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2017 بنحو 88 مليار درهم (24 مليار دولار أميركي) حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستمتع الركاب في الدرجات الثلاث بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 3500 قناة تعرض خيارات ترفيهية واسعة تتضمن أفلاماً وبرامج تلفزيونية وكتباً مسموعة وموسيقى من مختلف مناطق العالم، منها 330 قناة باللغة العربية.

وكما في جميع رحلاتها، توفر طيران الإمارات للمسافرين بين دبي والرياض وزناً سخياً للأمتعة، حيث يسمح لركاب الدرجة السياحية بحمل ما يصل إلى 35 كيلوغراماً، و40 كيلوغراماً لرجال الأعمال، و50 كيلوغراماً لركاب الدرجة الأولى.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة المملكة العربية السعودية عام 1989، وتسير حالياً رحلات يومية إلى كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة. وتخدم الناقلة المملكة حالياً بـ84 رحلة في الأسبوع، وسوف يرتفع العدد إلى 91 رحلة أسبوعية اعتباراً من 1 سبتمبر مع إطلاق الرحلة اليومية الرابعة إلى الرياض.