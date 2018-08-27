طيران الإمارات والاتحاد من أفضل 20 ناقلة صديقة للعائلة في العالم

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

حلت طيران الإمارات في المركز الثاني على قائمة أفضل 20 ناقلة جوية صديقة للعائلة على مستوى العالم، بينما حلت الاتحاد للطيران في المركز الثامن على نفس القائمة.

وصدرت هذه الدراسة عن شركة «بلاي لايك موم» البريطانية المتخصصة في إنتاج ألعاب الأطفال.

واعتمدت في تصنيفها للناقلات الجوية على عدد من المعايير، ومن أهمها المعاملة التفضيلية التي تمنحها الناقلة للمسافرين الصغار كمنحهم أولوية إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، ومنح الأطفال وجبات مجانية أثناء الرحلات، وتوفير ألعاب ووسائل ترفيه وتسلية لهم في الأجواء.

وأشارت الدراسة إلى أن الخطوط الجوية البريطانية، التي حصلت على المركز الأول في القائمة، وطيران الإمارات هما الناقلتان الوحيدتان اللتان أوفتا بكافة المعايير.