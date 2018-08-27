502 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 502 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 77 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 56 مليون درهم و63 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 77 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الجداف.

وقد تصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الحبيه الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الثنيه الأولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 369 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 343 مليون درهم، و18 رهونات فلل وشقق بقيمة 26 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 129 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 73 مليون درهم.