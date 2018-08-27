«نووك» تدعم رواد الأعمال المتخصصين لتأسيس الشركات في دبي

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أعلنت شركة «نووك nook»، عن شراكتها مع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وذلك لافتتاح مساحة مخصصة للعمل المشترك في برج One JLT من أجل دعم رواد الأعمال المتخصصين لتأسيس الشركات في دبي.

وبادر رافي بوساري ودافيندر «ديرف» راو، مؤسسا «دوبليز»، المزوّد الأكبر للفعاليات والأنشطة الرياضية في المنطقة، بتأسيس nook استجابة للفرص الواعدة التي تزخر بها الصناعة المتنامية للرياضة واللياقة البدنية والرفاهة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويركز المفهوم وراء هذه الفكرة الإبداعية على توفير كافة الأدوات الضرورية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس وإدارة الشركات في مساحة تعاونية ومُلهمة للعمل.

ويقول بوساري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«دوبليز»: «نعمل في صناعة الرياضة واللياقة البدنية بالمنطقة منذ ما يقارب العشر سنوات حتى الآن، وشهدنا طلباً متزايداً من المهنيين الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم الخاصة في هذا المجال. وقد يكون تأسيس مشروعك الخاص كمدرب شخصي أو مدرب رياضي أو خبير تغذية أو أي شخص آخر في مجال تكميلي، أمراً مكلفاً ويستغرق الوقت والجهد، وربما تكون عملية معقدة بالفعل». ويضيف: «نظراً لعلاقتنا طويلة الأمد مع مركز دبي للسلع المتعددة، تمكنا من العمل معاً لإنشاء منصة دعم للشركات التكميلية في مكان واحد. وستوفر الباقات التي نوفرها للمتخصصين في القطاع الوقت والتكلفة والجهد عند تأسيس شركاتهم، وعنواناً مرموقاً، ومرونة في مساحة العمل من أجل التوسع والنمو، والأهم من ذلك، توفير بيئة مواتية تعزز التواصل وفرص العمل في مجتمع يتشارك طريقة التفكير نفسها».

ومع 200 رخصة تغطي أكثر من 35 نشاطاً متخصصاً، يمكن لمجموعة واسعة من التخصصات في قطاعات الرياضة واللياقة البدنية والرفاهة أن تعمل تحت مظلة nook. ويمكن لفريق العمل في nook توجيه الأعضاء خلال كل خطوة من خطوات التأسيس؛ من الطلبات إلى التسجيل، وإصدار الرخصة التجارية.

قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: إن دعم مشوار الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أمر نلتزم به بقوة في مركز دبي للسلع المتعددة. لذا، فإن بيئة العمل المواتية لدينا والبنية التحتية الحديثة والمجتمع النابض بالحياة، تتناغم فيما بينها لتقدم أجواء مثالية للشركات الناشئة من أجل تحقيق النمو والازدهار. ولدينا عدد من قصص النجاح الجديرة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا مثل «أسترولابس» - مركز جوجل التقني الوحيد في الشرق الأوسط، ولا شك في أن صناعة الرياضة والرفاة ستتبع المسار نفسه. ويسرنا أن نتعاون مع nook، ونتطلع للمساهمة في نمو قطاع الصحة واللياقة البدنية في دبي.