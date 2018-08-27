اتفاقية بين «تسجيل» و«مشاريع قرقاش» لتقديم خدمات الاختبارات التقنية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقّعت «تسجيل» مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «سيكست لتأجير السيارات» التابعة لـ«مشاريع قرقاش».

وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها عاماً واحداً، ستكون «تسجيل» المزود الوحيد لخدمات فحص مركبات شركة «سيكست لتأجير السيارات»، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاختبارات التقنية والتسجيل ونقل الملكية، لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة لعملاء الشركة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «إن توقيع الاتفاقية مع «مشاريع قرقاش» لفحص وتسجيل أسطولها من المركبات المخصصة للتأجير يأتي تجسيداً لالتزام «تسجيل» بأعلى معايير السلامة والأمان وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، كما تعكس هذه الخطوة الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها «تسجيل» والتي رسّخت مكانتها مزوداً مفضلاً بين وكالات السيارات وشركات التأجير والهيئات الحكومية والأفراد على حد سواء».