إنجاز أساسات البرج الأعلى في «أبتاون دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أمس أن أعمال البناء في مشروع «أبتاون دبي» المرتقب تسير بخطىً سريعة، حيث تم الانتهاء من أعمال بناء الدعامات الخرسانية والأساس الحصيري لأول برج شاهق الارتفاع في المشروع.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تركيب أكثر من 150 دعامة خرسانية للبرج على أن يتم تركيب 140 دعامة أخرى لتدعيم المرحلة الأولى من أعمال إنشاء منصة البرج، التي ستتضمن ساحة مركزية مكونة من طابقين تشتمل على منافذ عالمية للتسوق ومساحات للأطعمة والمشروبات، ومناطق مخصصة للترفيه.

وتم صب الأساس الحصيري، الذي تطلب بناؤه 2500 طن من حديد التسليح وأكثر من 12 ألف متر مكعب من الخرسانة، على مدار 46 ساعة عمل متواصلة. وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «يحرص مركز دبي للسلع المتعددة على إنجاز مشروع «أبتاون دبي» وفق أعلى معايير الجودة والإتقان العالمية، وقد عمل الفريق بلا كلل على ضمان إنجاز أعمال بناء الأساس الحصيري والدعامات الخرسانية الرئيسية للبرج في الوقت المحدد وضمن حدود الميزانية المقررة. ويعكس الإعلان عن هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تطوير مشروعنا المرتقب الذي سيصبح عند اكتماله أحد أكثر الوجهات حيوية في دبي».

وأضاف: «باعتباره أحد الوجهات المرتقبة الراقية متعددة الاستخدامات، سيشكل مشروع «أبتاون دبي» إضافة قيّمة إلى أفق دبي الرائع، ومن شأنه أن يسهم في إرساء معايير جديدة على مستوى أنماط الحياة العصرية وبيئات العمل والترفيه في المنطقة. والأهم من ذلك كله أن المشروع سيوفر أيضاً آلاف فرص العمل، ما يسهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي».

من جانبه، قال بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل استكمال أعمال بناء الأساس الحصيري والدعامات الخرسانية إنجازاً مهماً على طريق بناء أول برج شاهق الارتفاع في مشروع «أبتاون دبي» إلى جانب كونها خطوة مهمة للغاية في رحلة تطوير المشروع بأكمله. ومع تقدم أعمال البناء بوتيرة متسارعة، سنعلن عن اسم المقاول الرئيسي لمشروع «أبتاون دبي» في وقت لاحق من العام الجاري».

وفي وقت سابق من العام الجاري، عيَّن مركز دبي للسلع المتعددة شركة «روكويل جروب»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، لتنفيذ أعمال التصميم والعمارة الداخلية لأول برج شاهق الارتفاع في منطقة «أبتاون دبي».