غداً النطق بالحكم في قضية شيك مؤسس «أبراج»

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

أجّلت محكمة الشارقة الجزائية الأولى أمس النطق بالحكم في قضية شيك دون رصيد ثانية ضد عارف نقفي، بصفته مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب للمجموعة، المرفوعة من حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في أبراج لسداد مستحقات 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار)، إلى يوم غد الثلاثاء.

وقال الدكتور حبيب الملا، محامي نقفي، لـ«البيان الاقتصادي»: إن تأجيل حكم المحكمة جاء لأسباب إدارية، وقد يحدث ذلك أحياناً حيث يكون الحكم غير جاهز للإصدار.

وأضاف، إن الطرفين ما زالا في مناقشات ومحادثات مكثفة للوصول إلى تسوية مرضية، معرباً عن تفاؤله في التوصل إلى تسوية مقبولة قبيل جلسة المحكمة.

وكان الملا، الذي يترأس مكتب «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا» القانوني، أوضح سابقاً أنه تم رفع قضية جديدة ضد موكله على أساس الشيك الثاني من سلسلة شيكات القرض الـ3 التي كتبها لجعفر، لا سيما أن هناك 3 شيكات، الأول تم انقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي، والثاني موضوع القضية الحالية.