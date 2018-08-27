2.664 مليار تصرفات أراضي رأس الخيمة في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

حققت التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية برأس الخيمة أكثر من 2.664 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 33% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وذكر التقرير نصف السنوي الصادر عن الدائرة أنه تم تسجيل 2632 تصرفاً عقارياً متنوعاً شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق منها 1412 مبايعة تجاوزت قيمتها 902.13 مليون درهم، و844 معاملة رهن عقاري بلغ مجموع عقودها 1.479 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 106.4% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، و376 تصرفات عقارية أخرى بلغت قيمتها أكثر من 283.63 مليون درهم.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة قد حقق مركزاً ريادياً بانفراده بنشر أول مؤشر أسعار للأراضي بحسب نوع الأرض والمنطقة الأكثر تداولاً في نفس الوقت.

وأضاف أن منطقة الجزيرة الحمراء تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك خلال النصف الأول من عام 2018 والتي سجلت 587 مبايعة بقيمة 508.31 مليون درهم وبنسبة 56.35% من إجمالي قيمة المبايعات، وفي المركز الثاني جاءت منطقة جلفار والتي سجلت 87 مبايعة بقيمة 53.75 مليون درهم وبنسبة 5.96% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها منطقة الظيت في المركز الثالث والتي سجلت 51 مبايعة بقيمة 35.72 مليون درهم وبنسبة 3.96% من إجمالي قيمة المبايعات ثم منطقة سيح الغب في المركز الرابع والتي سجلت 76 مبايعة بقيمة 30.04 مليون درهم، تلتها مدينة خليفة بن زايد في المركز الخامس بعدد 29 مبايعة وبقيمة 28.24 مليون درهم تلتها منطقة الحديبة والتي سجلت 41 مبايعة بقيمة 21.84 مليون درهم، ثم منطقة سيح العريبي والتي سجلت عدد 45 مبايعة بقيمة 20.69 مليون درهم، تلتها منطقة الرفاعة والتي سجلت 27 مبايعة بقيمة 18.47 مليون درهم، تلتها منطقة القصيدات والتي سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.65 مليون درهم، وفي المركز العاشر جاءت منطقة الشاغي والتي سجلت 20 مبايعة معظمها أراضٍ زراعية بقيمة 13.05 مليون درهم.

وذكر الزعابي أن أعلى مبايعة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الحالي تم تسجيلها بمنطقة الجزيرة الحمراء لأرض سكنية سياحية خالية بقيمة 19 مليون درهم في حين كانت أعلى مبايعة من حيث المساحة تم تسجيلها لأرض زراعية خالية بمنطقة الحمرانية بلغت مساحتها 272,083 متراً مربعاً وذلك بقيمة 5.60 ملايين درهم.