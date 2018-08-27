13 سيدة إماراتية يشاركن في برنامج «بادري لريادة الأعمال الاجتماعية»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أطلقت أكاديمية «بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، النسخة الأولى من برنامج «بادري لريادة الأعمال الاجتماعية»، بمشاركة 13 سيدة من رائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات في الدولة، بهدف توفير المعرفة والتدريب العملي اللازم لتطوير قدراتهن ومهاراتهن، وتمكينهنَّ من إطلاق مشاريع تجارية تجمع بين الجدوى الاقتصادية والقيمة الاجتماعية.

ويأتي هذا البرنامج، الذي ينظم بالتعاون مع كلية ريادة الأعمال الاجتماعية في العاصمة البريطانية لندن، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأكاديمية والكلية، حيث إنها أول شراكة وتوسُّع للكلية في المنطقة العربية.

ويستهدف برنامج «بادري لريادة الأعمال الاجتماعية»، الذي ينفذ على مدار 10 أشهر، رائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات في الدولة اللاتي يبلغن من العمر 20 عاماً فأكثر، بُغية تزويدهن بالمعرفة الواسعة والمهارات اللازمة لإدارة وتحويل مشاريعهن التجارية إلى مشاريع اجتماعية ذات ربحية، من خلال توفير الفرصة لهنً للانخراط في دورات تدريبية وجلسات مكثفة، تتيح لهن تبادل المعرفة واكتساب الخبرة العملية والمشورة المهنية من الخبراء البريطانيين المختصين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

وقالت ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تخضع المشاركات حالياً لعملية تدريب مكثف، وهي واحدة من أهم المراحل في برنامج بادري لريادة الأعمال الاجتماعية، التي تتيح لرياديات الأعمال المشاركات فرصة اكتساب الخبرة العملية المباشرة من الخبراء المختصين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة المتحدة، والاستفادة من نخبة من رواد الأعمال الاجتماعية ذوي الخبرة، وخريجي كلية ريادة الأعمال الاجتماعية، إذ من الضروري، في ظل عالم تهيمن عليه المشاريع الربحية إلى حد كبير، تزويد الجيل القادم من ريادي الأعمال بالأدوات والخبرة اللازمة».