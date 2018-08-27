«ألفا للوجهات السياحية» تستهدف النمو في الرحلات البحرية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تكتسب صناعة الرحلات البحرية منذ وقت طويل قيمة وأهمية كبرى مقارنة بالعطلات البرية. ووفقاً لتقرير جديد صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، تعد سياحة الرحلات البحرية حالياً واحدة من أسرع قطاعات صناعة السياحة نمواً في دبي، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدينة تتمتع بسمعة رائدة كونها إحدى أشهر وجهات الرحلات البحرية الشتوية على مستوى العالم. وتقدم ألفا للوجهات السياحية خيارات مشوقة من تجارب الرحلات البحرية تتنوع ما بين الرحلات البحرية المثيرة وتجارب الإبحار الترفيهية وخدمات تأجير اليخوت الفارهة.

وتستمر صناعة الرحلات البحرية العالمية بالازدهار السريع مع توقعات بأن يصل عدد سفن الرحلات إلى 27 مليون سفينة في عام 2018. وبحلول العام 2030، يتوقع أن يسافر أكثر من 40 مليون شخص على متن سفن الرحلات البحرية سنوياً.

ويعزو سمير حمادة، مدير عام ألفا للوجهات السياحية، هذا النمو الهائل إلى عوامل عدة، منها «التنوع والاختلاف في العلامات التجارية للرحلات البحرية وتنوع التجارب البحرية في دولة الإمارات، إضافة إلى البنى التحتية المتميزة ووجود مرافق الموانئ العصرية والكبيرة، وتسهيلات الحصول على تأشيرات متعددة الدخول حصرياً لسياح الرحلات البحرية».