«الحبتور سيتي» تعيّن مديراً عاماً لمجموعتها الفندقية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الحبتور سيتي عن تعيين فريدريك رينيش في منصب مدير عام المجموعة الفندقية التابعة لها.

وقد انضم رينيش للمجموعة الفندقية التي تقع على شارع الشيخ زايد بعدما عمل سابقاً في منتجع حبتور جراند في دبي مارينا، حيث شغل منصب المدير العام منذ أكتوبر 2015.

يتمتع رينيش بالحماسة تجاه العمل ولديه خبرة طويلة في مجال الضيافة والفنادق، إذ عمل ضمن عدد من الفنادق الفاخرة في الإمارات والسويد والمملكة المتحدة.

وحول تعيينه، قال رينيش: «يسعدني الانضمام إلى مجموعة فنادق الحبتور سيتي وتسلم هذا المنصب».

يذكر أن الحبتور سيتي يتم إدارتها بالكامل من قبل حبتور للضيافة، ذراع الضيافة لمجموعة الحبتور في دبي.