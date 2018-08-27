«إحصاء أبوظبي»: الديزل والأسلاك الأعلى ارتفاعاً في أسعار مواد البناء

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

سجلت مجموعات الديزل وأسلاك الشقق والمباني أعلى الارتفاعات في أسعار مواد البناء خلال شهر يوليو من العام الحالي مقارنة بيوليو 2017، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر يوليو 2018، والذي يستعرض حركة أسعار مجموعات البناء الرئيسية البالغة إحدى وعشرين مجموعة خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه، وشهر يوليو من عام 2017.

وارتفع متوسط أسعار مجموعة «الديزل» خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 44.6%، ومجموعة «أسلاك الشقق» بنسبة 23.9%، ومجموعة «أسلاك للمبنى» بنسبة 16.2% مقارنة بشهر يوليو2017، وبالمقابل انخفضت خلال الفترة نفسها متوسطات أسعار مجموعة البلاط والرخام بنسبة 0.7%، ومجموعة الخرسانة بنسبة 0.5%.

وأظهر تقرير المركز ارتفاعاً في متوسط أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 1.8%، ومجموعة «الخرسانة» بنسبة 1.6% ومجموعة «البحص والرمل» بنسبة 0.3%، خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو من العام الجاري، في حين انخفض متوسط أسعار مجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 4.8%، ومجموعة «الديزل» بنسبة 1.8%، ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 1.7% للفترة نفسها.