6 مليارات متوسّط إنفاق دبي على التشييد شهرياً

المصدر: Ⅶدبي ـ مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» تزايداً ملحوظاً في حركة البناء والتشييد في عموم مناطق دبي. وطبقاً لمعلومات واردة من سوق الإنشاءات فقد بلغ متوسط إنفاق قطاع التطوير العقاري أكثر من 6 مليارات درهم شهرياً وتتقدم الشركات المحركة لقطاع الإنشاءات «إعمار» و«نخيل» و«دبي القابضة» و«مراس».

ويعد مشروع (دبي هيلز استيت) الذي تطوره «إعمار» بالشراكة مع «مراس القابضة» على مساحة 11 مليون قدم مربعة، أحد المشاريع التي تشهد حركة بناء متواصلة ليلاً ونهاراً ويجري التركيز حالياً على إنجاز المنطقة التجارية العائلية المعروفة بـ«دبي هيلز مول» المقرر افتتاحه نهاية العام المقبل محتضناً أكثر من مليوني قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير. وأكثر من 750 منفذاً تجارياً و4 مراكز ترفيهية عائلية تشمل مجمعاً لدور العرض السينمائي ومرافق أخرى وسبعة متاجر رئيسية كبرى، ومواقف السيارات المجهزة لاستيعاب أكثر من 7 آلاف مركبة.

وقال راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»: «تواصل الشركة لعب دور محوري في تطوير وتنويع العروض السياحية في دبي عبر توسعات تبلغ قيمتها 27 مليار درهم بقطاعي الضيافة والتجزئة، وذلك للمساهمة في دعم رؤية حكومة دبي».

وأكد رؤساء ومديرو شركات تطوير عقاري أن تصاعد حركة البناء تأتي في سياق تلبية الطلب على الاستثمار العقاري من جانب المستثمرين الدوليين والتي بدأت مؤشراتها تتخذ منحى تصاعدياً أعلى من ذي قبل ما يفتح الباب أمام ازدهار تقف وراءه القرارات الحكومية في مايو الماضي، والتي ستعمل على زيادة تنافسية الإمارات اقتصادياً ونقلها إلى مستويات أعلى عالمياً.