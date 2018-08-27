إجازة مدفوعة الأجر لموظفي دار التكافل للسفر إلى كيرالا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قررت شركة «دار التكافل للتأمين» منح كافة موظفيها من الجنسية الهندية بكافة فروعها بالدولة والمقيمين وأهليهم وذويهم بولاية كيرالا، إجازة مدفوعة الأجر للسفر إلى أهلهم للاطمئنان عليهم، وذلك بعد الفيضانات التي اجتاحت الولاية مؤخرا وخلفت وراءها مئات القتلى والمتضررين.

وقال صالح الهاشمي العضو المنتدب نائب رئيس مجلس إدارة دار التكافل للتأمين: إن مجلس الإدارة لم يكتف بالسماح لموظفيهم بالسفر للاطمئنان على أهليهم فحسب، بل أعلن عن تخصيص مبلغ مالي للتبرع به لضحايا الفيضانات في كيرالا سيتم تسليمه لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكداً أن الإمارات قيادة وحكومة وشعباً سباقة في فعل الخير والعمل الإنساني.

وأكد حرص كافة فئات المجتمع سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص على إغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرالا، مما يعكس تعزيز القيم والمبادئ التي غرسها المغفور له الوالد زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن نهج الإمارات سيظل دوماً قائماً على الخير والعطاء الإنساني.

وأكد الهاشمي أن الإمارات كدأبها دائماً سباقة في التجاوب مع المتضررين والمتأثرين من الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم، وتتحرك وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة لتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي كيرالا وتقديم الدعم اللازمة إلى الهند في هذه الأزمة.