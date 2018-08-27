«جلفار» توقع اتفاقية لتوريد أقلام الأنسولين المخصصة للاستعمال مرة واحدة للدولة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة- البيان

وقّعت «جلفار»، اتفاقية مع شركة «بي دي» («بيكتون ديكينسون آند كومباني»)، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال التقنيات الطبية، لتوريد أقلام الأنسولين المخصصة للاستعمال مرة واحدة إلى الإمارات. وقال جيروم كارل، المدير العام لشركة «جلفار»: «إن السوق العالمية لمرض السكري كبيرة ومتنامية. وسنتمكّن من خلال اتفاقيتنا مع "بي دي"، من مواكبة هذا النمو وتعزيز مكانتنا في هذه السوق ما يضعنا بين أفضل الجهات الرائدة في هذا المجال».

استخدام

وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون تركيبات الأنسولين المخصصة للاستخدام البشري من «جلفار» بما في ذلك «جوسلين آر»، و«جوسلين إن»، و«جوسلين70/‏‏30» متوفرة، من خلال حافظة «بي دي» التي تضم أقلام «بي دي فيسترا» المخصصة للاستعمال مرة واحدة. وإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام الجهاز نفسه لنظائر الأنسولين (الأنسولين غلارجين والأنسولين ليسبرو)، التي لا تزال قيد التطوير. وتعد أقلام الأنسولين أجهزة يدوية محمولة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن مصنوعة من البلاستيك ومخصصة للاستعمال مرة واحدة، حيث تحتوي على خراطيش أنسولين مملوءة مسبقا وتعتبر هذه الأقلام سهلة الاستخدام وأكثر تنوعا من بعض الطرق التقليدية لحقن الأنسولين.

وافتتحت «جلفار» عام 2012 منشأتها للمستحضرات الدوائية الحيوية بتكلفة بلغت 150 مليون دولار.

وتتمتع هذه المنشأة بالقدرة على إنتاج 1500 كيلو جرام من الأنسولين البشري المؤتلف وبلورات نظائر الأنسولين («آر دي إن إيه»)، أي ما يعادل إجمالي 30 مليون زجاجة و25 مليون خرطوشة، وقلم أنسولين في العام.