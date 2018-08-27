كلية دبي للسياحة تؤهّل الخريجين لتوظيفهم لدى «إعمار للضيافة»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

ضمن مبادرة «مضياف» لتوطين القطاع السياحي في دبي نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) مؤخراً في فندق المنزل داون تاون بدبي اليوم المفتوح لمجموعة إعمار للضيافة، والذي يأتي ضمن برنامج تأهيل الخريجين الجدد، لتوظيفهم لدى المجموعة، إضافة إلى التعرف على المهارات الأساسية التي تمكّنهم من النجاح في المقابلات الشخصية، وبالتالي الحصول على وظيفة المستقبل.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية بهدف استقطاب المزيد من الكفاءات للعمل لدى المجموعة، إذ تحرص على المشاركة بها بصورة مستمرة مع فريق مضياف بكلية دبي للسياحة، لتوفير فرص عمل جديدة أمام الكفاءات الإماراتية من الشباب والشابات في قطاع الضيافة لشغل الوظائف ضمن مشاريعها الفندقية النوعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استقطبت الفعالية أكثر من 150 خريجاً من ذوي الشهادات والخبرات في مجالي السياحة والضيافة.

يذكر أن مجموعة إعمار للضيافة تراعي توظيف أفضل المواهب بعد تدريبهم على أعلى مستوى، وذلك ليصبحوا من المؤهلين لتقديم أرقى الخدمات للعملاء في كل فنادق المجموعة، خاصة أن برنامج التأهيل الذي يصاحب استقطاب الكفاءات يمنح الفرصة، للتعرف على مختلف الأقسام التي تتوفر فيها الشواغر المتاحة.