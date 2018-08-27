«أي لايف» تطرح 3 أجهزة محمولة بأسعار اقتصادية لطلبة المدارس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت شركة «أي لايف ديجيتال تكنولوجي» i-Life Digital Technology المتخصصة في مجال التقنيات المبتكرة، عن إطلاق أحدث أجهزة الحاسب المحمولة للطلاب في الإمارات، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد واستعدادات المدارس له على صعيد التعليم الإلكتروني، تكتسب الأجهزة الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمول أهمية خاصة لدى الطلاب.

وانطلاقا من ذلك، فقد حرصت «أي لايف» على إطلاق 3 أجهزة جديدة هي «زد نوت برايم كونفيرتابل» و«زد إير ألترا سليم» و«زد إير لايت ألترا سليم».

وقال ديباك بهاتيا، العضو المنتدب في شركة «أي لايف ديجيتال تكنولوجي»: «يتحمل أولياء أمور الطلاب أعباء مرهقة في بداية العام الدراسي نتيجة تحضير وشراء مستلزمات العودة إلى المدارس والجامعات. لذلك نحن نحرص دائما على توفير أسعار مخفضة لمنتجاتنا الخاصة بموسم العودة إلى المدارس والعام الدراسي الجامعي الجديد، بحيث نساعدهم على توفير أفضل التجهيزات لأبنائهم.

وهذه المجموعة الجديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمول ذات الأداء الفائق تسهل التعامل مع جميع المهام والمشاريع والأعمال التي ينفذها الطلاب اليوم ويتوقعون وجودها في أجهزتهم التقنية، بما في ذلك عمر البطارية الطويل والوزن الخفيف والتصميم الأنيق الذي يتم تشغيله بتقنيات شركة «إنتل» وبرمجيات وتطبيقات شركة «مايكروسوفت»، بحيث يمكن الحصول على تجربة حوسبة فريدة.»