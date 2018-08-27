تعاون «رينغ» و«هيتشز أند غليتشز» في حلول أمن المنازل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت شركة «رينغ»، المتخصصة في قطاع الأمن الذكي للمنازل، عن تعاونها مع شركة «هيتشز أند غليتشز» الرائدة في قطاع خدمات صيانة المنازل ومقرها دبي، والتابعة لمجموعة «فارنك».

وضمن التعاون فيما بينهما، تقوم هيتشز أند غليتشز ببيع منتجات رينغ في متجرها الإلكتروني بالإضافة إلى تركيب المنتجات الأمنية للمنازل الذكية في التجمعات السكنية بدولة الإمارات، مما يعني توفير الحلول الفعالة والسهلة لمالكي ومستأجري المنازل المهتمين بتأمين مساكنهم بأسعار معقولة.

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط لدى رينغ: «يتبوّأ الأمن والأمان مكانة بالغة الأهمية للجميع في كل وقت. وكما هو الحال في مختلف أنحاء العالم، شهدت منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة ابتعاد الناس عن الاعتماد على الآخرين في توفير الأمن لمنازلهم وأخذوا على عاتقهم مهمة تأمين منازلهم وأسرهم وممتلكاتهم. أما مهمة رينغ فهي بسيطة للغاية، وتتمثل في تخفيض معدل الجرائم في الأحياء السكنية. ومن خلال الشراكة مع مزودي الخدمة المحليين من أمثال هيتشز أند غليتشز، يصبح بوسعنا توسيع رقعة تواجدنا لتتوفر حلول رينغ لأمن المنازل بسهولة أكبر لمالكي المنازل في دولة الإمارات».

وال لوكاس آيغنمان، المدير التنفيذي للعمليات لدى هيتشز أند غليتشز: «تساهم إضافة هذه المجموعة المتقدمة من الأجهزة الذكية للأمن المنزلي إلى مجموعتنا المتنامية من حلول المنازل الذكية في تعزيز نطاق تلك العروض بشكل ملموس. يمكننا إعداد باقة من المنتجات تدعم الاستدامة وأسلوب الحياة العصري كذلك. وبفضل إمكانية الشراء عبر الإنترنت، يحصل العملاء على تجربة متكاملة نعتقد بأنها من أفضل العروض الجذابة في الأسواق».

يشار إلى أن منتجات رينغ ظهرت في مسلسل تلفزيوني أميركي بعنوان «شارك تانك» وأصبحت خلال عام واحد مدرجة على قائمة مجلة «تايم» لأفضل 10 أجهزة إلكترونية. تسعى الشركة لتخفيض عدد الجرائم في الأحياء السكنية، إذ تباع منتجاتها في ما يزيد على 18,000 محل للتجزئة في مختلف أنحاء أميركا الشمالية.

عملاء

تستهل هيتشز أند غليتشز شراكتها مع حلول رينغ الأمنية بتقديم المنتجات المبتكرة إلى أكثر من 10,000 عميل لديها من مالكي ومستأجري المنازل في دولة الإمارات.