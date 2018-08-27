الإمارات تتصدّر التجارة الإلكترونية إقليمياً

المصدر: Ⅶدبي ـ سيد صالح

أكدت دراسة حديثة أن الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط في مبيعات التجارة الإلكترونية منذ عام 2016 وسيستمر هذا الوضع لأعوام قادمة.

وتوقعت الدراسة استمرار تفوق الإمارات عاما بعد عام، لتبلغ 19.76 مليار دولار، في عام 2020، وهو ما يمثل 45.6% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية المتوقع لدول منطقة الشرق الأوسط ككل، والمقدر بـ 43.33 مليار دولار.

وأعدت هذه الدراسة شركة «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، ونشرتها على موقعها الشبكي، ورصدت خلالها تفوقاً واضحاً للإمارات في حجم مبيعات التجارة الإلكترونية منذ عام 2016.

وأفادت الدراسة أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة خلال عام 2016 بلغت 7.46 مليارات دولار، لتتفوق بذلك على أقرب منافسيها، وهي السعودية، والتي سجلت مبيعاتها 7.3 مليارات دولار.

واستمر تفوق الإمارات في 2017، ولكن بفارق أكبر، حيث بلغت مبيعاتها 9.67 مليارات دولار، بينما بلغت مبيعات أقرب المنافسين، وهي السعودية أيضاً، 8.74 مليارات دولار.

وفيما يخص العام الجاري، توقعت الدراسة أن تحتفظ الإمارات بتفوقها، بحجم مبيعات يبلغ 12.3 مليار دولار، وتظل السعودية دائماً هي أقرب المنافسين بحجم مبيعات يُتَوَقع أن يبلغ 10 مليارات دولار. وتوقعت الدراسة أن تسجل الإمارات في عام 2019، حجم مبيعات يبلغ 15.96 مليار دولار، بينما توقعت أن يبلغ حجم السعودية 11.37 مليار دولار.

كما تطرقت الدراسة إلى دبي، فذكرت أنها تهدف لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التجارة الإلكترونية على المدى البعيد. ولذا، فإن حكومة دبي حريصة على العمل عن كثب مع الشركات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال لتشجيع نموه.