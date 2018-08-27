جودة الاتصالات في الإمارات من الأفضل عالمياً

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

للمرة الأولى في تاريخ قطاع الاتصالات في الدولة تساوت نسبة انقطاع المكالمات في الشبكات الخلوية للهاتف المتحركة للمشغلين الرئيسين (مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حيث كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أمس عن نتائج مسحها للعام الماضي، مؤكدة أن نسبة انقطاع المكالمات لدى لمشغلين الرئيسين خلال عام 2017 بلغت 0.14% وهي نسبة جيدة جداً عالمياً. ويحدث الانقطاع نتيجة لضعف التغطية أو التداخل أو المسائل الأخرى المتعلقة بالشبكة، وتعد المكالمة مقطوعة عندما يتم قطع الاتصال قبل الأوان خلال فترة 90 ثانية من الوقت الفعال للمكالمة. وهذه النتائج تؤكد أن جودة الاتصال دون انقطاع في الإمارات هي من بين الأفضل عالمياً.

وقارن المسح على مدار ست سنوات (2012-2017) خدمات المشغلين خاصة على مستوى انقطاع المكالمات أو إنشائها، مؤكداً أن اتصالات نجحت في خفض نسبة انقطاع المكالمات لديها من 0.37% عام 2012 إلى 0.14% لعام 2017، كما نجحت دو في تخفيض نسبة انقطاع المكالمات من 0.32% إلي 0.14%.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن نجاح المشغلين الرئيسين في تغطية شبكة الجيل الرابع للهواتف المتحركة في مناطق الدولة بجودة عالية وبنسب كبيرة بلغت 98.94% لاتصالات و97.60% لشركة دو، وذلك على الرغم من أن شبكات الجيل الرابع لا تزال في مرحلة الانتشار في الوقت الراهن، فضلاً عن قوة الإشارة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الشبكات.

وأكد مسح الهيئة أن المشغلين (اتصالات ودو) نجحا في تغطية شبكات الجيل الثالث والثاني بنسب كبيرة بلغت لاتصالات 99.98% و99.99% للجيلين على التوالي و99.87% و99.99% لشركة دو.

وأشارت نتائج المسح إلى أن اتصالات تفوقت على دو في معدلات سرعة نقل البيانات في تقنيات الجيل الرابع والثالث والثاني في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وذلك وفقاً لمعايير سعة البيانات وبروتوكولات نقل وتنزيل الملفات ووقت الاستجابة لتوصيل البيانات.

الأماكن المفتوحة

وأجرت هيئة تنظيم الاتصالات مسحها خلال شهر أكتوبر الماضي، وتضمن مسحين أحدهما في الأماكن المفتوحة والآخر في الأماكن المغلقة، وقارن المسح بين الشبكات الخلوية للهاتف المتحرك للمشغلين، وغطي المسح أكثر من 22 ألف كيلو متر من طرق الإمارات و25 ألف مكالمة صوتية على شبكة كل شركة واختبار مجموعة كاملة من خدمات البيانات المتاحة في جميع تقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع إضافة إلي اختيار جودة الخدمات المتنقلة في 40 موقعاً داخلياً رئيسياً في دولة الإمارات.

ووفقاً للمسح الميداني الخارجي للهيئة الذي شمل أكثر من 20 ألف محاولة لإجراء مكالمة صوتية لكل مشغل، فقد بلغت نسبة إنجاح إتمام المكالمات الصوتية لاتصالات 99.53% بينما بلغت لدو 99.15%، كما بلغت نسبة نجاح إنشاء المكالمة الصوتية لاتصالات 99.67% ودو 99.29% وذلك للتغطية الخارجية.

وأكدت نتائج المسح أن معدل جودة الصوت في التغطية الخارجية بلغ لدى اتصالات 94.35% بينما بلغ لدى دو 94.58%.

الأماكن المغلقة

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنها أجرت استطلاعاً آخر لقياس جودة الشبكات في الأماكن المغلقة على غرار المسح الميداني الخارجي في 40 موقعاً على مستوى الدولة بين شبكتي اتصالات ودو، وأظهرت النتائج أن المشغلين حققوا نتائج جيدة جداً في مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الصوت والبيانات لتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع، وبلغت نسبة إتمام المكالمة الصوتية لاتصالات في التغطية الخارجية 99.70%، ودو 99.40%، كما بلغت نسبة نجاح إنشاء المكالمة الصوتية في التغطية الداخلية لاتصالات 99.81% ودو 99.52%. وكشف المسح عن أن نسبة انقطاع المكالمات في التغطية الداخلية لدى اتصالات ودو تراجعت إلى 0.12% لكل منهما وبلغت نسبة جودة الصوت في التغطية الداخلية 94.29% لاتصالات و94.38% لشركة دو.

وتضمن مسح الهيئة مقارنة بين أداء شبكة الهاتف المتحرك للمشغلين خلال الفترة من 2012 إلي 2017، مشيراً إلى التطوير المستمر في الخدمات، حيث ارتفعت نسبة نجاح إتمام المكالمات في المسح الميداني الخارجي لدى اتصالات من 98.45% لعام 2012 إلي 99.53% لعام 2017 ولشركة دو من 98.69% إلى 99.15%، كما ارتفعت نسبة نجاح إنشاء المكالمات لدى اتصالات من 98.81% إلي 99.67% ولشركة دو من 99% إلى 99.29%، كما انخفضت نسبة انقطاع المكالمات لدى اتصالات من 0.37% إلى 0.14% وشركة دو من 0.32% إلي 0.14%، وتراجعت نسبة جودة صوت المكالمات من 94.96% إلى 94.35% لعام 2017 ولشركة دو من 97.48% إلى 94.58%.

سرعة

ارتفع معدل سرعة تنزيل البيانات لشبكات الجيل الرابع والثالث والثاني في التغطية الخارجية لاتصالات من 28.50 ميغابت /‏ ثانية لعام 2014 إلى 58.71 لعام 2017 وشركة دو من 25 ميغابت /‏ ثانية إلى 34.79، كما ارتفعت سرعة تحميل البيانات للجيل الرابع والثالث والثاني في التغطية الخارجية لاتصالات من 2.10 ميغابت /‏ ثانية إلى 34.51 ولشركة دو من 1.60 إلى 28.08 ميغابت /‏ ثانية.

تحسينات مستمرة في الخدمات

خلص مسح هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن النتائج النهائية تؤكد تحقيق تحسينات مستمرة في الخدمات من قبل الشركتين المرخص لهما، موضحاً أن هذه التحسينات ظهرت في مؤشرات الأداء الرئيسي بشكل عام وبصورة ملحوظة في خدمات البيانات، وأرجع المسح تحقيق هذا السبق إلى استخدام أحدث التطورات في مجال تقنيات شبكة الجيل الرابع من قبل الشركتين.

وذكرت الهيئة أنها قارنت بين نتائج مسحها ونتائج مسوح مشابهة في بلدان متقدمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في العالم، وخلصت إلى أن اتصالات ودو حققتا أداء تنافسياً جيداً، كما أظهرت نتائج المسح أيضاً الاستخدام الفعال لترددات الراديو المخصصة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات إلي شركتي اتصالات ودو.

وشددت الهيئة على أن عملية التبني السريع لأحدث تقنيات الهواتف المتحركة من قبل المشغلين يفيد مستخدمي خدمات الهواتف المتحركة، عبر توفير خدمات بيانات الهواتف المتحركة من الدرجة الأولي، مشيرة إلى أنه مع الطلب المتزايد لخدمات بيانات الهواتف المتحركة تتوقع الهيئة أن تستمر الشركتان في تعزيز شبكاتهما للمحافظة على مستوى عال من الخدمات، وذلك على الرغم من زيادة الحركة في الشبكات.

وأكدت الهيئة أنها ستستمر في العمل عن كثب مع المشغلين لتقديم ملاحظاتها حول جودة شبكات الهواتف المتحركة إليهما، مشيرة إلى أن هذا الإطار من التعاون مع المشغلين سيثمر عن نتائج إيجابية وملموسة للمشتركين، حيث يعمل على تحسين الجودة الكلية والشاملة لخدمات الهواتف المتحركة عاماً بعد آخر، كما أن توفير مستويات عالية من خدمات الهواتف المتحركة في الدولة يخلق أساساً متيناً يمكن أن تتأسس عليه قيادة دولة الإمارات للمنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.