المدفع: قطاع المعارض والمؤتمرات يحظى بأهمية بارزة في اقتصاد الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الأشهر المقبلة عدداً من الأحداث الدولية الكبرى تتضمن معارض ومؤتمرات ومهرجانات تجارية وثقافية متخصصة تبدأ مطلع أكتوبر المقبل مع «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» وتنتهي مع «أسبوع الصين التجاري» في 14 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه المعارض والمؤتمرات المرتقبة استكمالاً لمجموعة الأحداث التي شهدها إكسبو الشارقة منذ مطلع 2018 والتي استقطبت آلاف الجهات والشركات الوطنية والأجنبية العارضة، ونجحت في جذب مئات آلاف الزوار من مختلف دول المنطقة والعالم.

وتوقع سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لـ «إكسبو الشارقة» أن تحقق الفعاليات التي سيستضيفها أو يُنظمها المركز خلال الأشهر المقبلة النجاحات المنشودة ونموها المتصاعد وتأثيرها الإيجابي المتواصل منذ أعوام سواء لجهة عدد العارضين المحليين والدوليين والأجنحة الوطنية المشاركة.

ويلعب قطاع المعارض والمؤتمرات في الشارقة أهمية بارزة في اقتصاد الإمارة ويجري التخطيط لزيادة المساحات الاستثمارية في هذا القطاع في ظل ترسخ مكانة الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً كمركز عالمي للمعارض مدعومة في ذلك ببنية تحتية حديثة ومتطورة.