ورشة عن مزايا الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وبالتنسيق مع هيئة التأمين، ورشة توعوية بعنوان «الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات - المزايا والمنافع» للتعريف بالأنظمة والقوانين الصادرة عن الهيئة والوثيقة الجديدة.

تمحورت الورشة حول إبراز المزايا الإيجابية المستحدثة في الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات وما تعود به من منافع على كافة الأفراد المتعاملين على وجه الخصوص وعلى قطاع التأمين على مستوى الدولة عموماً، والتي تعكس حرص الحكومة على إصدار وسن القوانين التي تصب في خدمة المجتمع والمصلحة العامة وتدعم تطوير القطاع ونموه المستدام.

واستعرضت الورشة، التي قدّمها المستشار حمدي عارف حمدي البلبيسي، إجراءات التأمين وآليات التعامل بين المتعاملين والمؤسسات العاملة في القطاع، بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية وشركات التأمين العاملة في إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة.