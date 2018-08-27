«الإمارات للدراسات المصرفية» يخرّج دفعة من متدربي «الآيلتس»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» عن تخريج الدفعة الأولى من متدربي دورة «الآيلتس» من المواطنين، وذلك تماشياً مع «عام زايد». وكان المعهد قد أعلن عن طرح 70 منحة دراسية لدورة «الآيلتس» في مقر المعهد بدبي والشارقة وأبوظبي، مستهدفاً مواطني الإمارات من كافة الفئات الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية من دون تحديد شروط للحصول على هذه المنح.

وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد، إن اجتياز اختبار «الآيلتس» يعد شرطاً أساسياً للطلاب الراغبين بالعمل بالقطاع المصرفي لكون دراسة البرامج المصرفية والمالية تستدعي الإلمام باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن الهدف من المنح الدراسية هو الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية وإتقانهم اللغة الإنجليزية وتعزيز مهاراتهم فيها لمساعدتهم على مواجهة تحديات العمل في المستقبل ومواكبة متطلبات سوق العمل بالقطاع المصرفي، كما لفت أن المعهد قام بتصميم برنامج الدراسة بعناية فائقة لمساعدة الطلبة والطالبات على اجتياز امتحان «الآيلتس».