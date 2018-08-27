«أرامكس السعودية» تتعاون مع «دمسكو»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «أرامكس» عن توقيع فرعها في السعودية اتفاقية شراكة استراتيجية مع «الدواء للخدمات الطبية المحدودة (دمسكو)»، المالك الحصري لمجموعة «صيدليات الدواء»، وتهدف من خلالها إلى التعزيز من تواجدها في السوق المحلية، وتقديم خدمة جديدة ومتميزة لعملاء ومتاجر التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير خدمات إضافية ومتميزة لعملاء «صيدليات الدواء».

وبحسب بنود الاتفاقية، ستقوم «أرامكس» بإطلاق مراكز خدمة داخل عدد من فروع «صيدليات الدواء» المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تشمل في المرحلة الأولى 20 فرعاً، لتنطلق بعدها في المرحلة الثانية وتشمل المئات من الفروع عبر شبكة «صيدليات الدواء» الرائدة والأوسع انتشاراً بمناطق السعودية. وقال عبدالعزيز بن عبدالله النويصر، المدير العام لأرامكس في السعودية: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع دمسكو، والتي تعكس حرصنا على توسيع حضورنا في المملكة بما يخدم عملاءنا».