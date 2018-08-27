«أمانات» تستحوذ على حصة أغلبية المستشفى الملكي للنساء بالبحرين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمانات القابضة «أمانات» عن استحواذها على حصة تمثل نسبة 69.3% من المستشفى الملكي للنساء في البحرين، في صفقة بلغت قيمتها 141.7 مليون درهم. وقال حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة «أمانات»: «إننا متفائلون في هذا الاستثمار الجديد خصوصاً لما يتمتع به من مقومات للنمو، في ظل المؤشرات الاقتصادية المشجعة وعلى وقع تنامي مستوى التغطية الصحية في مملكة البحرين خصوصاً من قبل مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى المنافع المرتقبة والناتجة عن الخدمات المتخصصة والمتكاملة التي تقدمها المستشفى».

بدوره، قال الدكتور شمشير فاياليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أمانات»: «إن الاستحواذ على حصة أغلبية في ملكية المستشفى الملكي للنساء في البحرين، يشكل محطة هامة في مسيرة أمانات الناجحة».