شراكة بين «دبي باركس» و«يونيون باي»

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس» عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة «يونيون باي» المتخصصة في بوابات الدفع والتي تتخذ من الصين مقراً لها، وتقوم الشراكة على توفير خدمات تسويقية وتسهيلات في إجراءات الدفع لأعضاء أكبر منظم دفع بالبطاقات المصرفية في الصين والبالغ عددهم 28 مليوناً.

وتعتبر «يونيون باي» حالياً منصة الدفع المفضلة لأغلبية المسافرين الصينيين، ويتجاوز عدد المشتركين فيها 6 مليارات مشترك حول العالم، وبالتالي فإنها تعتبر من الشركات التي تمتلك أكبر قاعدة مشتركين دولياً. وقال أحمد الريس، رئيس الشؤون التجارية في دبي باركس: «يمثل السياح الصينيون شريحة كبيرة من زوار الإمارات سنوياً. ونرغب في تشجيع هؤلاء السياح على زيارة دبي باركس آند ريزروتس».