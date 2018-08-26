«أكسفورد بيزينيس جروب»: أبوظبي عازمة على تعزيز ازدهارها السياحي

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة «أكسفورد بيزينيس جروب» البحثية البريطانية أنها عازمة على تعزيز نموها السياحي اللافت الذي استطاعت تحقيقه خلال السنوات الأخيرة.

ونشرت المؤسسة أخيراً على موقعها الشبكي تقريراً عن قطاع السياحة في أبوظبي، أكدت فيه أن ازدهار هذا القطاع في الإمارة يتجلى من خلال الأرقام الإيجابية التي نشرتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أخيراً، والتي أفادت بارتفاع عدد زوار الإمارة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2018 ليبلغ 2.1 مليون زائر، بزيادة بلغت نسبتها 4.9% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

كما شهدت الفترة نفسها من العام الجاري أيضاً زيادة في مدة إقامة زوار الإمارة، إذ بلغت في المتوسط 2.7 ليلة للشخص الواحد، أي بارتفاع نسبته 2.4%، بالمقارنة مع العام الماضي.

وأفاد تقرير «أكسفورد بيزينيس جروب» بأن أبوظبي تحرص كل الحرص على تعزيز ازدهارها السياحي والمحافظة على هذا الأداء القوي، من خلال مجموعتين من الإجراءات.

الأولى: الإعلان في يونيو الماضي عن خفض الضرائب على الغرف والخدمات الفندقية من 6% إلى 3.5%، وأيضاً خفض رسوم البلدية على الفنادق من 4% إلى 2%، وقد بدأ تطبيق هذه الإجراءات فعلياً منذ الشهر الماضي.

الثانية: تعزيز محفظة الوجهات الترفيهية والمعالم السياحية في الإمارة بعدد متواصل من المنشآت الجديدة، كان أحدثها المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، التي تم افتتاحها في جزيرة ياس بأبوظبي الشهر الماضي.